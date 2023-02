Smaaktest: de lekkerste winterthee uit de supermarkt

Ze keren jaarlijks terug in de schappen van de supermarkt: herfst- en winterthee. In het najaar vind je vaak appel- en kaneelsmaak in de zwarte thee. ’s Winters gaat het meer om sinaasappel en kaneel.

Deze zwarte theeën zijn afhankelijk van het seizoen, verrijkt met kruiden of specerijen, aroma’s en parfum.

Echte specerijen zijn schaars in thee met smaakjes. De makers van goedkopere thee vallen vaak terug op aroma’s of parfum. Dat zie je bijvoorbeeld aan Earl Grey-thee waarin dikwijls aroma’s en een fractie bergamotolie zitten.

Men brengt thee overigens al duizenden jaren op smaak met kruiden en specerijen. Het begon in het huidige China (en de omliggende regio) en later ook in India, waar natuurlijk de chai vandaan komt. Dat is meestal zwarte thee met kardemom, gember, zwarte peper, peperkorrels en kruidnagel. De melk in de thee hebben ze overigens van de Britten overgenomen.

We telden in totaal zes wintertheemerken. Kardemom vonden we slechts in één daarvan terug. Gember was eveneens schaars.

Het merk Pukka gebruikt dit wel en doet ook de meeste specerijen en smaken in de thee: naast gember onder meer sinaasappelschil, steranijs, hibiscus, zoete kaneel en aroma van sinaasappelolie.

Het huismerk van Albert Heijn en de Westminister-thee van Aldi vielen af. Albert Heijn rook nogal chemisch en deed meer aan fruitthee (appel) denken. De toppers zijn deze week Pukka, Pickwick, Hema en Jumbo als hekkensluiter.

1. Als beste uit de test kwam de winterthee van Pukka, misschien niet zo’n verrassing. „Subtiele maar rijke smaak, ik proef kardemom.”€4,90 per 38 g (20 zakjes)

2. Met een verdienstelijke tweede plek deed Pickwick het ook goed. „Ik ruik inderdaad sinaasappel en kruidnagel.” „Deze thee lijkt iets bitterder dan de rest.” Dat kan kloppen, ze bevatten naar verhouding meer zwarte thee dan de concurrentie. €1,99 per 40 g (20 zakjes)

3. Op een derde plaats vinden we Hema, waarin je vooral kruidnagel rook, maar „een subtiele, milde thee” proefde. „Nog altijd beter dan die vieze geurthee.” €0,99 per 35 g (20 zakjes)

4. Hekkensluiter is Jumbo. .„Deze thee heeft iets fris.” Te danken aan steranijs die Jumbo als enige voor zijn winterthee gebruikt. €0,79 per 36 g (20 zakjes)