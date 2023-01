Wim (73) is in 120 landen geweest: dit is zijn favoriete bestemming

Altijd mee

„In gedachten neem ik altijd de uitspraak van Hermann von Keyserling mee: ’Der kürzeste Weg zu sich selbst führt um die Welt herum’: de kortste weg om jezelf te leren kennen, is de wereld rond te reizen. Een waarheid die ik regelmatig deel met de mensen die ik op mijn reizen tegenkom.”

Onvergetelijk

„Klauteren naar de top van de Cheops-piramide in Egypte in de jaren 70, de ontmoeting met Fidel Castro in Chili en vrij recentelijk de beklimming van de Kilimanjaro, maar ook zwemmen op de Zuidpool.”

Favoriet

„Elke safari in Afrika is een belevenis! Een trip zit altijd vol verrassingen. Met name de trek oftewel migratie van wildebeesten in de Serengeti, maar ook de grote aantallen wilde dieren in de Ngorongoro-krater zijn zeer indrukwekkend. Daarom is Tanzania mijn favoriete bestemming.”

Bijna-drama’s

„Bij een van de tempels in Ubud op Bali sprong een aap plotseling op de schouders van mijn vrouw en pakte haar kostbare oorbel. Dat was schrikken. De aap was vasthoudend, maar dat veranderde toen ik hem met een appel afleidde. De nachtelijke zeetrip in een sloep met smokkelaars van Venezuela naar Trinidad ging vanwege de ruige zee maar net goed.”

Bijzonder

„Met mijn broer liftte ik ooit op 2 dollar per dag zeven maanden door Zuid-Amerika. We hadden zes zwart-wit fotorolletjes van 24 opnamen en vijf kleurenrolletjes voor dia’s van 36 opnamen mee. Dat komt neer op nog geen twee foto’s per dag. Tegenwoordig maak ik op één reisdag meestal meer foto’s dan destijds in zeven maanden!”

Kleurrijk

„Indrukwekkend blijft de onderwaterwereld. Fascinerend, snorkelen in een ongelooflijk kleurrijke wereld. Vele gebieden gezien, van de Malediven tot de Caraïben en de Chinese Zee, maar het allermooiste blijft de Rode Zee.”

Verrassing

„In Frans Polynesië, nabij Motu Mahaea, zag ik plots bij het snorkelen een zwartpuntrifhaai op de bodem. Leefde hij? Ik tilde hem boven het water uit, tot schrik van de paar toeristen op het strandje.”

Wens

„Ik ben in ruim 120 landen geweest. In lengtegraden ontbreekt nog het gebied tussen Frans Polynesië en Vietnam. Als ik dat nog zou kunnen doen...!”

