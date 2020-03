Zo maak je een smakelijk recept met bonen uit blik

Ⓒ Hollandse Hoogte / Westend61

Wat leuk zijn jullie toch. Dank voor de eerste blikrecepten. Ik heb er al een aantal, deze publiceer ik vandaag omdat het zo’n lief verhaal is. Blikschaamte! Ik dacht dat het iets was als je een heel foute auto had gekocht, maar het is dus een huiselijke zaak. Hoe kom je erop.