Dagrecept: Zomerse (én vullend) stoofpotje met frisse citroen

Bovendien kun je dat ook van lichter vlees maken, met frisse citroen en kruidige salie. Dep het vlees droog. Snipper de ui en knoflook, was de salie en dep droog. Leg de helft van de blaadjes apart en snijd de rest in dunne reepjes.

Bak het vlees in 2 el olijfolie bruin, breng het op smaak met peper en zout. Voeg de uien, knoflook en reepjes salie toe en laat het zo’n 5 minuutjes bakken. Doe de tomatenpuree erbij en bak het kort mee zodat die rijke smaak vrijkomt.

Dan afblussen met de wijn! Voeg ook een beetje water toe, begin met 2 dl. Breng aan de kook en laat 5 minuten sudderen, breng op smaak met zout, peper en 1/2 el suiker. Dan is het tijd voor de chili-vlokken, citroenrasp en sap. Deksel erop en laat het zo’n 2 uur sudderen. Voeg de tomaatjes 20 minuten voor het einde toe.

Proef even of het nog wat zout, peper of suiker nodig heeft. Bak de apart gezette salie in 2 el olie krokant en laat uitlekken op keukenpapier. Rooster daarna de sneetjes landbrood in dezelfde pan met die heerlijke, geurige olie. Serveer het stoofpotje met het brood en gebakken salie.

Nodig voor 2-3 personen:

- 700 varkensstoofvlees

(in blokjes)

- 1,5 ui, 5 g salie

- 2 teentjes knoflook

- 4 el olijfolie

- zout, peper, suiker

- 1 el tomatenpuree

- 125 ml droge witte wijn

- 1,5 citroen (sap en rasp)

- ½ tl chili-vlokken

- 250 g cherry-tomaatjes

- 150 g landbrood