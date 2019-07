Familierecept: Hollandse goulash

Samen met de slager hadden we uitgedokterd dat het vlees bij het familierecept van Birgit Stachowki, de ’Rinderroulade mit Apfelrotkohl’, dat we hier vorige week publiceerden, lende moest zijn. We hebben het een paar dagen later geprobeerd en het viel een beetje tegen. Wat droog. Nu ontvingen we een stevige reprimande van Gerda Lamers uit Rotterdam.