Reistip: bewaar je hotelkaart vooral niet op deze manier!

Het lijkt misschien heel logisch en handig om je kaart netjes in de houder te stoppen als je de kamer verlaat. Zo hoef je immers niet te onthouden wat je kamernummer is (vooral handig op de eerste dag van je verblijf!) en vaak staat ook het adres van je hotel erop vermeld (en dat is weer handig als je een keer verdwaalt).

Goed, allemaal érg handig dus voor jóu. Maar mocht je het hele pakketje tijdens je vakantie onverhoopt verliezen, bijvoorbeeld omdat je bent bestolen, dan is het voor een ander die kwaad in de zin heeft ook erg handig... Komt je kaart namelijk in handen van een inbreker, dan heeft die persoon alle informatie die er nodig is om je kamer binnen te komen.

Bewaar de kaart en het houdertje dus vooral apart van elkaar óf laat het kartonnetje lekker op de kamer.