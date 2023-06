Je kunt logeren in het huis van Koning Charles’ peetkind

India Hicks, de peetdochter van Koning Charles en tevens een van de bruidsmeisjes op de bruiloft van Charles en Diana, verhuurt de komende tijd het gastenverblijf bij haar huis op de Bahama’s. De 55-jarige designer biedt gasten naar eigen zeggen een heerlijk verblijf onder de palmbomen.

“Ontworpen alsof het hier altijd al heeft gestaan”, beschrijft Hicks het verblijf. Op Instagram deelt ze de unieke kans. “Voor de bouw van het huis hebben we de tropische tradities gevolgd. Het huis staat op vier palen, zodat het ’t hele jaar koel is.”

Goed doel

Huurders krijgen toegang tot de woonkamer, twee slaapkamers boven, een eetkamer, keuken en nog wat slaapkamers beneden. Daarvoor moet je wel een aardige duit neertellen: per week betaal je maar liefst 18.000 pond, omgerekend bijna 21.000 euro.

Dat geld gaat niet rechtstreeks de zakken van de aristocraat in. De opbrengsten worden gedoneerd aan The Prince Trust. Deze stichting helpt kansarme jongeren om de skills te leren die ze nodig hebben om een baan te vinden of om een bedrijf op te richten.

Hicks is niet alleen de peetdochter van Koning Charles, ook is ze een troonopvolger. De kans is wel enorm klein dat ze ooit de troon zal bestijgen: er zijn nog 677 troonopvolgers die eerst aan de beurt zijn.