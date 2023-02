De vijf lekkerste Luikse suikerwafels volgens ons proefpanel

Kent u het verschil tussen een Brusselse en een Luikse wafel? De Brusselse wafel is zacht en luchtig, de Luikse is wat krokanter en wordt ook wel suikerwafel of Gaufre de Liège genoemd. Hij vond zijn oorsprong vanzelfsprekend in Luik.

Hoewel de Brusselse wafel groter is, is het Luikse exemplaar zwaarder. Dit komt omdat het ’beslag’ waarvan de Luikse wafel is gemaakt, zo dik is dat het meer van deeg weg heeft. Ook worden er suikerkristallen in verwerkt.

Doordat de wafels van zichzelf zoeter zijn, is het niet de gewoonte om ze met poedersuiker te bestrooien. Een ander verschil met de Brusselse wafel is de vorm: een Brusselse wafel is rechthoekig terwijl een Luikse wafel meestal ruitvormig of ovaal is.

Wij testen deze week de Luikse suikerwafels en telden zeven merken in de supermarkt. Hierbij zaten zowel los verpakte (korter houdbaar) als langer houdbare suikerwafels tussen.

Wat overigens erg verbaasde, is dat op het etiket van de los verpakte wafels van Dirk/Dekamarkt staat dat het een ontdooid product is. Nou, dat proefden we: een stuk zachter dan de rest.

Ze hadden ook een ’vreemde chemische nasmaak’, oordeelden collega’s. Die viel als eerste af. De korter houdbare wafels van Jumbo waren volgens de proevers weer „te droog, saai en hard”.

De lekkerste suikerwafels waren de lang houdbare van Albert Heijn, Jumbo en Lidl (Sondey), Cake a way Luikse wafels van Dirk/Dekamarkt en de los verpakte suikerwafels van Albert Heijn.

Top 5

1. Opvallend dat de korter houdbare, los verpakte suikerwafels slecht scoorden. De houdbare wafels van Albert Heijn kwamen als beste uit de bus. „Je proeft de suikerstukjes.” „Ze zien er doorbakken en knapperig uit.” „Zo hoort hij te zijn!” €1,85 per 550 gr

2. We vinden Jumbo op een tweede plek terug. „Stevig en zwaar, maar smakelijk.” „Prima, niet te zoet en een fijne structuur.” Een enkeling vond hem net iets te zoet. €1,85 per 550 gr

3. Het merk Cake away Luikse wafels, te koop bij Aldi en Dirk/Dekamarkt, deed het ook aardig. „Mooie bruine wafels met flinke brokken suiker.” €1,79 per 550 gr

4. Daar hebben we Sondey van Lidl. „Als je van zoet houdt, is het super. Het suiker knispert tussen je tanden.” Anderen vonden deze „niet bijzonder”. €1,85 per 550 gr

5. Albert Heijn met de los verpakte wafels maakt het rijtje compleet. Met de hakken over de sloot, dat wel. „Veel boter, weinig wafelsmaak.” Romige, volle smaak.” Anderen vonden deze „te slap”. €0,99 per stuk (90 gr)