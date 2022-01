Eigenwijze Mazda’s niet altijd een succes, maar de zeldzame R100 Coupé is wel erg bijzonder

Binnenland

Peugeot 108 met stip op eerste plek onder leaserijders

In 2020 was de Tesla Model 3 nog het populairste model onder leaserijders, maar vorig jaar is de wagen van de troon gestoten door de kleine op benzine rijdende Peugeot 108, die maar liefst zeven plaatsen stijgt in de top vijf van populairste modellen onder leaserijders.