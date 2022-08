Getest: de lekkerste kruidenboter uit de supermarkt

Vooral op barbecues en picknicks vind je kruidenboter om op een stokbroodje te smeren. Dat neemt niet weg dat er heel wat aanbieders van dit product zijn: we kwamen op liefst negen merken uit.

Daarnaast vind je ook nog knoflookboter in de schappen van supermarkten. Het verschil? Kruidenboter is doorgaans roomboter die op smaak is gebracht met tuinkruiden zoals peterselie, bieslook en knoflook, maar ook peper en zout. Knoflookboter kan ook tuinkruiden bevatten, maar een veel groter deel knoflook.

Dan is er ook nog de goedkopere kruidencrème, met minder roomboter en toegevoegde olie om het smeuïger/smeerbaarder te maken.

De beroemdste kruidenboter is Café de Paris-boter die op gebakken steaks wordt gesmolten en is gemaakt met een duizelingwekkend aantal kruiden en specerijen: onder meer mosterd, marjolein, dille, rozemarijn, dragon, paprika, kappertjes, bieslook, kerriepoeder, peterselie, sjalot, knoflook, worcestersaus en ansjovis! Hij is bedacht door restaurant Café de Paris - Chez Boubier in het Zwitserse Genève, waar je de boter nog altijd kunt kopen.

Dan de test. De La Viré kruidenboter (onder meer bij Jumbo) kon collega’s niet bekoren. „Proef ik anijs?” Milbona van Lidl („Niet bijzonder, maar ook niet slecht”) en Melkan, verkrijgbaar bij Dirk/Dekamarkt/Vomar evenmin („Eén kruid overheerst”).

De smaaktoppers kwamen deze week van het eigen merk van Jumbo, Campina, Beurre trèfle (Dirk/Dekamarkt), Albert Heijn en Milsani van Aldi.

1. Kruidenboter werd soms verward met knoflookboter, waarbij knoflook – onterecht – werd gemist. Het kan bijna geen toeval zijn dat de kruidenboter van Jumbo op 1 staat én relatief veel knoflook bevat. „Beetje zuur, veel knoflook. Hier word ik blij van.” €1,29 per 100 g

2. Ook tevreden gezichten na het proeven van Campina. „Perfecte verhouding kruiden, eentje die je de hele avond kunt eten.” „Fijne structuur.” Een enkeling vond de boter „iets te zurig”. €1,67 per 100 g

3. Dan Beurre Trèfle, onder meer te koop bij Dirk/Dekamarkt. „Lekker kruidig en luchtig.” „Licht, maar lekker.” Een ander zei: „Smakeloos.” €0,95 per 100 g

4. We vinden Albert Heijn op een vierde plaats. „Vooral boterig, weinig knoflook”, schreef een collega die waarschijnlijk knoflookboter in gedachten had. „Lekker, maar mag minder zout”, vond een ander. €1,29 per 100 g

5. Het zuivelhuismerk Milsani van Aldi maakt de top 5 compleet. „Goede balans tussen zoet en zout, lekker veel kruiden.” „Veel smaak.” €1,29 per 100 g