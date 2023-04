Smaaktest: van deze pure chocolade blijf je snoepen

Volgens mij bestonden er in de jaren tachtig zo’n vier smaken chocola: melk, puur, wit en melk met hazelnoot. Tegenwoordig duizelt het me een beetje als ik in de supermarkt voor de schappen sta. De meest exotische smaakcombinaties komen voorbij, waarbij je je soms kunt afvragen of die nog wat met chocolade te maken hebben.

Maar wat is chocolade ook weer precies? Welnu, chocolade is een combinatie van suiker, cacaoboter en cacaomassa. Cacaoboter is het vet dat van nature voorkomt in de cacaobonen, het zaad van de cacaoboom. Cacaomassa wordt gewonnen uit gefermenteerde cacaobonen.

We testen deze week pure chocolade, dat betekent dat er gemiddeld 50 procent cacao in zit. Er zijn overigens nog andere pure varianten, waarbij het percentage cacao kan oplopen tot wel 90 procent. Door naar de test! De Chateau-chocolade van Aldi kreeg geen handen op elkaar. „Begint met een volle smaak, maar de nasmaak is wat zurig.” De Fin Carré van Lidl was weliswaar aangenaam dun en makkelijk af te breken, „maar de smaak is wat flets”. Ook het huismerk G’Woon van onder meer Vomar en Hoogvliet had een vlakke smaak. „Blijft niet hangen in de mond.”

Top 5

1. Ook bij deze chocoladetest (na de melkchocolade met hazelnoot) scoorde Côte D’or het beste. „Mijn favoriet!” „Heerlijk smeuïg en zoet.” €2,79 per 200 gr

2. De Fair Bio Chocolade van Aldi (de Santo Domingo-variant) deed het prima. „Mooie dunne repen.” „Met een bittertje, hapt goed weg.” €1,59 per 100 gr

3. Op een derde plek staat huismerk 1 de Beste van Dirk en Dekamarkt. „Een echte ’dooreter’.” „Mooie volle smaak die in je mond blijft hangen.” €1,69 per 200 gr

4. Het eigen merk Delicata van Albert Heijn deed ook geweldige dingen in de mond. „Mooi romig.” „Deze heeft een stevige bite.” €1,99 per 200 gr

5. Met het oer-Hollandse Verkade is de top 5 van pure chocolade compleet. „Heerlijk, vol, romig en niet te zoet.” „Dat lichte zuurtje is prettig.” €1,79 per 111 gr