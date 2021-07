Glow-in-the-dark-sensor kan virus opsporen

Als de biomarkers waar de test op is toegespitst afwezig zijn, komt er groen licht uit. De TU/e noemt het een „moleculair verkeerslicht.” Het fenomeen waar de onderzoekers gebruik van maken heet bioluminescentie. Dat gebruiken vuurvliegjes bijvoorbeeld om licht te geven.

Door de hoeveelheid groen en blauw licht te meten, kan een gebruiker bepalen hoe groot de concentratie van eiwitten of antilichamen is. „Het is zelfs mogelijk om deze verhouding te registreren met een camera op een smartphone, op voorwaarde dat het monster in een zwarte plastic container wordt geplaatst die alle omgevingslicht blokkeert”, zegt onderzoeksleider Maarten Merkx. Dat kan bijvoorbeeld van pas komen om te bepalen hoe besmettelijk iemand nog is.

„Er is een toenemende vraag naar medische tests in het licht van de huidige Covid-19-pandemie die snelle en nauwkeurige resultaten opleveren, goedkoop zijn, en idealiter door iedereen en overal gedaan kunnen worden”, legt Merkx uit.

Volgens de TU/e combineert de nieuwe test de gevoeligheid en nauwkeurigheid van de huidige laboratoriumtesten met de snelheid en lage kosten van sneltesten. De eerste onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in Nature Communications. Voordat het testplatform geschikt is voor het grote publiek, moet nog wel het nodige werk worden verricht, zegt de TU/e erbij.