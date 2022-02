Lekker, makkelijk en snel: visschotel met spaghettiringetjes van Nadiya Hussain

Toen corona mij zonder smaak en zonder fut op de bank hield, was daar gelukkig Netflix en Nadiya Hussain die met al haar vrolijkheid mijn smaakpapillen op hun bestaan probeerde te wijzen. De jackfruitcurry met tien tenen knoflook, de hartige wentelteefjes: nog voor ik dit boek in handen had, had ik er al uit gekookt. Had ik me ook al vergist en in de curry een eetlepel cayennepeper gedaan en geen theelepel kaneel, maar dat proefde ik niet. En mijn man, die spuwde het uit.

Ik heb dus iets goed te maken, maar met mijn herwonnen mogelijkheid tot voorproeven en het juiste recept netjes op papier, kan maar weinig misgaan. En dat gun ik dit boek, dat prikkelt omdat het lichtjes anders naar avondeten doet kijken.

Zo schuwt Nadiya kant-en- klare ingrediënten niet. Al staan spaghetti hoops van Heinz hier niet in de winkelrekken (dit is wel het enige recept met een moeilijker ingrediënt). Online vind ik ze wel, maar ik wil dit meteen maken, dus ik zoek een alternatief.

Wat het meest in de buurt komt, is een blik Italiaanse schotel, iets wat ik anders nooit zou kopen. Alleen zitten er, naast penne in tomatensaus, ook balletjes in. Dan wordt het maar een surf-’n-turf.

Door de korte bereidingstijd moet ik – ik kook op een vrije dag – wachten om eraan te beginnen. Om 16 uur zet ik al mijn broodkruim klaar en dan loop ik wat ongedurig andere huishoudtaken te doen tot ik aan de slag kan. In plaats van twee aparte schotels neem ik onze grootste. Onze vriezer zit al te vol, dus ik plan hier gewoon twee dagen met vier van te eten.

Tien kerstomaten, dat ziet er wat te weinig uit, dus ik doe er meer in. En ook heel de broccoli, dat kan er nog wel bij. Mijn rode pepers hebben nogal een groot formaat, daarbij hou ik het op een. En omdat er voor de rest niet echt saus in gaat, laat ik de twee blikken pasta niet uitlekken.

Maar als het uit de oven komt, heeft die prefabsaus scherpte gekregen dankzij de kerstomaten en smaakt de vis goed door dankzij de cayennepeper. En de schotel had gerust die tweede rode peper kunnen verdragen.

Het kruim lijkt wel van lookbroodjes gemaakt en geeft een welkome crunch, net als de broccoli waarvan niet duidelijk was of die voorgekookt moest zijn of niet.

De eerste avond aten we met z’n drieën (twee volwassenen en de zoon van bijna twaalf) twee derde van de schotel leeg. De volgende middag at mijn man als lunch de rest op en is mijn cayennevergissing vergeven.

Dit is echt heel makkelijk en snel op een doordeweekse dag, dankzij de blik-keukenhack. Maar dat blik pasta wordt met wat meer tijd toch gewoon voorgekookte pasta met wat passata. Dan hoef ik ook niet te wachten om aan mijn avondeten te beginnen.

Recept: visschotel met spaghettiringetjes

Nodig

2 koolvisfilets van 380 g, ontdooid in hapklare stukjes

10 kerstomaatjes, gehalveerd, of 2 tomaten, gehakt

3 lenteuitjes, fijngehakt

2 rode pepers, in dunne ringen

7 broccoliroosjes, in grove stukjes (of ontdooide en goed uitgeknepen broccoli uit de diepvries)

1 tl zout

1 tl gerookt paprikapoeder

2 blikken van 385 g Heinz spaghetti hoops in tomatensaus, uitgelekt

Voor het krokante korstje

4 kleine of 2 grote sneetjes brood (ongeveer 100 g in totaal)

1 tl knoflook granulaat

1/2tlzout

3 el olijfolie

Bereiding

Zet twee oven- en diepvriesbestendige schalen van ongeveer 20x26 cm klaar. Ik gebruik het liefst schalen met een plastic deksel.

Verhit de oven tot 180 °C (heteluchtoven 160 °C).

Doe om te beginnen de vis in een kom. Als erte veel vocht in zit, moet je de stukjes met de hand uitknijpen zodat de schaal niet te nat wordt.

Doe de tomaatjes, lenteuitjes, rode pepertjes en broccoli erbij en meng ze goed. Roer het zout en paprikapoeder erdoor en hussel de uitgelekte pastaringetjes erdoor.

Verdeel het mengsel over de twee schalen en strijk het oppervlak glad.

Doe voor de korst het brood met het knoflookgranulaat, zout en de olie in een keukenmachine en maal ze tot fijne kruimels. Strooi de helft van de kruimels in een dun laagje op elk van de schotels en zet een van de twee 30 minuten in de oven.

Serveer één schotel rechtstreeks uit de oven en laat de andere volledig afkoelen alvorens hem af te dekken en in te vriezen.