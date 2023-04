Etiquette: zo maak je jezelf niet belachelijk tijdens de afternoontea

De Vlaamse Carol Bailleul schreef Afternoontea of highttea? (Uitgeverij Houtekiet). Een leuk boekje over de geschiedenis van de afternoontea en de bijkomende etiquette: Dit zijn haar belangrijkste tips!

Zo moet het wel

1. Eerst hartig, dan zoet. Begin pas met eten als de gastvrouw- of heer aangeeft dat je mag starten. Dus eerst de sandwiches en andere hartigheden, daarna de scones en/of gebak.

2. Leg zodra de afternoontea begint, het servet open op je schoot.

3. Kopje en schoteltje worden tegelijkertijd opgenomen bij een afstand tussen gast en tafel groter dan 30 cm. Neem alleen het kopje van de schotel als deze afstand kleiner is dan 30 cm.

4. Prop niet meteen een hele scone in je mond, maar eet hem in kleine hapjes op, waarbij je telkens wat clotted cream en jam erop smeert.

5. Wanneer je melk in je thee doet, doe je dat zonder geluid! Roer dus zodanig dat je lepel de rand niet raakt en leg hem na gebruik op de schotel achter het kopje.

Ⓒ 123rf

Zo moet het niet

1. Dip je koekjes niet in de thee.

2. Steek geen pink uit als je thee drinkt.

3. Leg het servet nooit terug op de tafel als je deze verlaat.

4. Afternoontea is finger food, je eet dus niet met mes en vork. Scones worden dus NIET met een mes gesneden, maar in tweeën gescheurd of gebroken.

5. Geen ellebogen op tafel, drink en eet niet tegelijk en leg niet ineens veel hapjes op je bordje. Als het goed is, heeft de gastvrouw- of heer genoeg bereid.