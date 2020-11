Het ziet er zo mooi uit dat het bijna zonde is om op te eten. Toch doen! Want de Koreaanse bibimbap is, mits op de juiste manier bereid, een smaaksensatie. Een rijstgerecht met groente en eventueel wat vlees of vis. Simpeler kunnen we de bibimbap niet omschrijven maar daarmee doen we dit gerecht veel te kort.