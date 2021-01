Hier rust je perfect uit als je in Dieren bent

Op weg naar Villa Veertien in het Overijsselse Dieren rijst de vraag waar we terecht gaan komen. Midden in een woonwijk met rijtjeshuizen, gaat dit wel goed?

Heel goed zelfs, zo blijkt wanneer we even later de glanzend geverfde deur van onze hotelkamer openen. De raampartij toont een weids en rustgevend uitzicht op de kalm stromende IJssel, met mooi weer te bewonderen vanaf het grote, houten, aangrenzende terras. Een romantische en behaaglijke bank staat klaar voor de warm brandende gashaard, een niet vaak voorkomend extraatje. Onder de hoge houten nok staat een ruim en comfortabel bed.

Het is een van de zeven kamers, vijf in het ene pand, twee in de voormalige tabaksloods die Villa Veertien aanbiedt. Veertien uitgeschreven omdat het hotel op nummer 14 huist, maar ook zicht biedt op het veer dat de IJssel kruist.

Oude wasserij

De vervallen wasserij, voorheen tabaksfabriek, werd rond 2005 opgeknapt door een rijke Amerikaan wiens vader burgemeester van het verderop gelegen Steenderen was. Verliefd op de rust en het uitzicht wilde hij een plek om te genieten en belde hij aan bij het bijhorende woonhuis om zijn plannen uit de doeken te doen. Het 19e-eeuwse pand was echter niet te koop. Maar zoals dat vaker gaat: rijken krijgen hun zin en dus mocht hij later bouwen, waarbij alleen de drie kenmerkende puntdaken bewaard bleven.

Sinds september vorig jaar zwaait Floris Dirkse van den Heuvel hier de scepter, waar hij als voormalig koordirigent (en ook nog IT-specialist) voorheen vooral de dirigeerstok hanteerde. Na acht jaar nam hij het stokje van een goede vriend over en transformeerde hij het tot een luxe verblijf.

Nog steeds wordt er, zonder daar overigens iets van te merken, verbouwd: een nieuwe lik verf aan de muren, een kleurrijk printbehang, een nieuw interieur. Alles om de mensen die komen om te vergaderen, te brainstormen in een van de vier zalen of te trouwen een inspirerende plek te bieden, hoewel dat nu wegens de coronamaatregelen niet mogelijk is.

Inspirerend is de plek zeker, met de opkomende zon in de ochtend, het geluid van de ganzen in de verte, het kabbelende rivierwater en, met dank aan de ligging, weinig licht- en geluidvervuiling. In de houten vide staat een gevulde koelkast in plaats van een minibar op de kamer en de hoge plafonds met raampjes en lichte muren maken het geheel ruim en licht.

Op de wensenlijst van de eigenaar staat behalve een eigen restaurant ook nog een concertzaaltje, beneden in de kelder. Eens een muzikant, altijd een muzikant.

In ’t kort

Interieur

Niet te bedacht en een mix van oud en nieuw, passend bij de omgeving en het gebouw.

Locatie

In een woonwijk, waar je eenmaal binnen niets van merkt, dan is het uitzicht overweldigend.

Service

Hartelijk, open, familiair en met interesse.

Praktisch

Kamerprijzen vanaf €120, villaveertien.nl.