Veluws wolvenpaar krijgt weer welpen

Het is volgens de Zoogdiervereniging onduidelijk hoe groot de wolvenroedel op de Noord-Veluwe op dit moment is. Een deel van de oudste welpen is vertrokken om een eigen territorium te zoeken. Waarschijnlijk heeft één van die jonge wolven zich gevestigd op de Zuid-Veluwe. Het staat vast dat er van het eerste nestje in elk geval één jong is doodgereden. De vier jongen uit het tweede nestje zijn voor zover bekend nog allemaal in leven.

In Gelderland zijn de Noord-Veluwe, de Midden-Veluwe en de Zuidwest-Veluwe aangemerkt als leefgebieden voor de wolf. Wolvenkenners verwacht op de Midden- en de Zuidwest-Veluwe dit jaar geen jongen. In Gelderland hebben zich allemaal wolven van Duitse afkomst gevestigd. Onder Eindhoven woont een mannelijke solitaire wolf die van een Frans-Italiaans geslacht afstamt.

De Zoogdiervereniging benadrukt dat de jonge wolfjes op de Noord-Veluwe rust nodig hebben. Wolvenwelpen zijn erg gevoelig voor verstoring. Nabijheid van mensen kan er ook voor zorgen dat de ouders niet naar het nest durven te gaan, zodat roofdieren de jonge dieren kunnen aanvallen. De natuurbeschermers vragen daarom recreanten om de toegangsregels in het gebied stipt na te leven.