Zo houd je je gft-container schoon en vrij van ongedierte

Huishoudexpert Zamarra Kok behandelt wekelijks lezersvragen. Vandaag een vraag van Anja die zich stoort aan haar stinkende afvalbak. Hannes is op zoek naar een schoonmaaktip voor zijn gft-container.

Vraag:

Hannes: „Wat is de beste manier om een gft-container schoon te maken? Uit hygiënisch oogpunt gebruik ik altijd een oplossing van water en Glorix. Nu begrijp ik dat u geen voorstander van chloor bent.”

Antwoord:

Zamarra: „Ik ben inderdaad geen fan. Chloor is een bleekmiddel en desinfectant, maar geen schoonmaakmiddel. Daarbij zorgt chloor ervoor dat het groenafval niet meer goed kan composteren. Schoonmaken met water en schoonmaakazijn is een goed alternatief. Bijkomend voordeel is dat ongedierte niet van de azijngeur houdt.”