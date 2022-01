7 x eten om Chinees Nieuwjaar te vieren

Culinair

Recept: zo maak je gestoofde zeebaars à la topkok Han Ji

Chef Han Ji (45), onder andere bekend van Zhēng (voorheen HanTing Cuisine), Red Chilli en de populaire fusionketens Umami by Han en Streetfood by Han, is thuis in Berkel en Rodenrijs de bescheiden huiskok. Voor zijn gezin maakt hij graag een maaltijd die goed is voor lijf en leden: gestoofde zeebaar...