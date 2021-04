De mooiste natuurfoto’s? Hier moet je zijn!

Perfect schilderij

De Kromme Rijn op de Utrechtse Heuvelrug is een geliefde fotolocatie. Het fietsbruggetje ter hoogte van het Fort bij Rijnouwen is dé plek om deze slingerende rivier vast te leggen. Het liefst bij zonsopkomst, met een beetje mist, wat laaghangende wolken en een paar vliegende ganzen in beeld en je hebt een perfect Bob Ross-schilderij.

Vrij spel voor wind

Ⓒ Nico van Kappel

„De kwade hoek op Goeree-Overflakkee is een stukje Waddenzee in Zuid-Holland. Je treft er stuivende duinen, kwelders en jonge duinvalleien. Langs de zeereep heeft de wind vrij spel en wordt het wilde duinlandschap gevormd. Het gebied van de zandoorworm en julikever. Die laatste is een van de grootste van Nederland en niet schuw, dus goed te fotografen.

Sterrennacht

Ⓒ Olaf Oudendijk

„’s Nachts trekken we naar de Schoorlse duinen, een van de donkerste plekken van West-Nederland. Bij helder weer en een nieuwe maan is dit de perfecte locatie om de Melkweg vast te leggen. Camera met groothoeklens op statief, belichting van 10 tot 20 seconden diafragma helemaal open en laat je verrassen. De app Star walk is een handig hulpmiddel om de Melkweg te vinden.”

Bekijk ook: Fietsend de wereld over

Vogels spotten

Ⓒ Ilse Kootkar

„Als we naar de mooiste fotoplekjes van Noord-Holland kijken, mag Texel niet ontbreken. Ik ben van origine een vogelfotograaf en op Texel kun je je hart ophalen. Mijn absoluut favoriete plekje is het Wagejot in het voorjaar. Een prachtig binnendijks vogelgebied aan de oostkant van het eiland. Op slechts enkele meters afstand komen de kluten, lepelaars en bontbekpleviertjes voorbij. Af en toe gaat de complete kolonie van grote sterns de lucht in als een roofvogel op bezoek komt.”

Bekijk ook: 6 x natuurverschijnselen in adembenemende kleuren

Vanuit de lucht

Ⓒ Floris Slooff

„Dit in de ijstijd door smeltwater uitgesleten gebied heeft een grote variatie aan vegetatie. Door flinke ontbossing en overbeweiding raakte de grond uitgeput en ging een groot gedeelte vervenen. Door de afgraving ervan ontstonden de Leersumse plassen. Vanuit de lucht is pas echt goed te zien wat er allemaal groeit en bloeit. Een drone kan dit tegen het licht in het beste vastleggen.”

Bollenvelden

„De tijd van de bollen is aangebroken, dus op naar de Zuid-Hollandse bollenstreek. Bezoek bijvoorbeeld de bollenvelden van Lisse. Het liefst op een doordeweekse dag, ’s ochtends vroeg of tegen het einde van de dag in het gouden uurtje. De dauwdruppels in de ochtend geven een sprookjesachtig effect. Houd er rekening mee dat je een bloemenveld alleen met toestemming mag betreden.”