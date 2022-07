Zien: dit nulsterrenhotel zonder muren staat op een benzinestation in Zwitserland

Kunstenaars Frank en Patrik Riklin en hotelier Daniel Charbonnier hebben een hotel gerealiseerd bij een tankstation in de Zwitserse plaats Saillon. Het heeft geen muren en geen wc of douche (hotelgasten kunnen gebruikmaken van het toilet van het benzinestation), maar je krijgt er wél een butler bij. Ook krijgen hotelgasten bij aankomst een welkomstdrankje met lokale biologische hapjes. Het ontbijt bestaat uit verse broodjes van de lokale bakker en een vers sapje uit de regio.

Ⓒ Gianluca Colla

Wie hier een ’kamer’ boekt, moet dat volgens de bedenkers vanwege de ligging vooral niet doen voor de rust. Zij hebben het Null Stern Hotel expres bij een benzinepomp gezet, zodat men zich bewust wordt van de stijgende gasprijzen. Het is ook niet de bedoeling dat je er lekker slaapt. “Gezien de huidige situatie in de wereld is dit niet het moment om te slapen”, zo leggen Frank en Patrik Riklin uit. Zij hopen dat gasten in het hotel nadenken over voor hen belangrijke kwesties: Wat betekent veiligheid? Wat is luxe? Hoe kunnen we ons energieverbruik verminderen om zo duurzaam mogelijk te leven?

Ⓒ Atelier für Sonderaufgaben

Er zijn vier ’suites’ beschikbaar bij het benzinestation in Saillon. Goedkoop zijn ze niet: vanaf 324 euro per nacht kun je een bed boeken. Het hotel is tot en met 18 september geopend.