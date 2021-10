Premium Binnenland

Kat met hartverscheurend briefje gedumpt in Middelburg: ’Mijn baasje wil me niet meer’

Bij een woning in de Piet Heinstraat in Middelburg is een kat te vondeling gelegd. Aan de halsband van het dier zat een hartverscheurend briefje met de tekst: ,,Mijn baasje wil me niet meer.’’