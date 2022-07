Dagrecept: Flammkuchen met appel, brie en honing

Dat flinterdunne en krokante brood met heerlijke toppings was belachelijk duur; ze zullen daar in de Elzas en omgeving, waar het gerecht vandaan komt, hebben gelachen om de hype. De klassieke versie is belegd met crème fraîche, uien en reepjes spek.

Wie zich afvraagt waarom het zo heet: het verhaal wil dat bakkers uit die regio vroeger een dunne rol deeg op de bodem van hun houtgestookte oven legden om te zien of die op temperatuur was. U kunt natuurlijk voor klassiek gaan, maar ik deel graag deze versie van Susan Aretz uit haar smakelijke boek Wereldwijd Borreltijd (Fontaine Uitgevers). Rol het deeg met papier en al uit en leg dit op de bakplaat.

Beleg dit dakpansgewijs met appel, verdeel de brie en ui erover en tussen. Leg daar de tijmblaadjes overheen. Druppel de honing over het geheel en bestrooi eventueel met gehakte walnoot. Dan 15-18 minuten de oven in (voorverwarmd op 180 graden). Bij de borrel, tijdens de lunch of als voorgerecht, altijd lekker.

Nodig:

- 1 rol flammkuchendeeg

- 1 Granny Smith (in plakjes)

- 1 kleine rode ui (in dunne ringen)

- 100 g brie (in plakjes)

- 5 takjes verse tijm

- 1 el vloeibare honing

- walnoten (gehakt, naar smaak)