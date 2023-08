Lifehack: zo krijg je zonnebrandvlekken uit kleding

Goed smeren met zonnebrandcrème is noodzakelijk, maar kan ook voor gele vlekken op lichte kleding zorgen. Laat de zonnebrandcrème daarom minstens tien minuten goed in je huid trekken voordat je kleding of badkleding aantrekt.

Behandel vlekken van zonnebrand zo snel mogelijk met afwasmiddel en was ze daarna in de wasmachine.

Is de vlek er dan nog niet uit? Laat het kledingstuk niet drogen, maar laat het weken in water met een wasmiddel met enzymen, zoals Biotex. Droog na het wassen in de zon om eventuele restvlekken weg te bleken.

Bekijk ook: Zo krijg je gekreukte kleding weer glad zonder strijkijzer