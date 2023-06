Zo maakte men vroeger blauwe verf

Thé Lau van The Scene zong er al over: blauw. De kleur die mijn meissie voor onze nieuwe keuken koos.

Tijdens een verbouwingspauze gingen we terug in de tijd in een openluchtmuseum in Enkhuizen. Al in de 19e eeuw hadden ze een voorliefde voor blauw, want veel huisjes waren van binnen deze kleur: om vliegen tegen te gaan. Toen rees bij onze kleine man de vraag: hoe maakten ze blauwe verf eigenlijk?

Verf werd gemaakt door pigment met een bindmiddel zoals lijn- of standolie te mengen. Pigmenten konden organisch of anorganisch zijn. Anorganisch houdt in dat ze uit mineralen werden gewonnen. Bekende pigmenten zijn gele en rode oker. Organische pigmenten zijn dierlijk of plantaardig. Denk aan geel van de kurkuma oftewel geelwortel en sepia, bruin, uit de inktzak van de zeekat.

Het blauw op de muren in het museum heet eigenlijk ultramarijn en werd gewonnen uit de halfedelsteen lapis lazuli. Het mineraal lazuriet dat in deze steen zit, geeft het zijn blauwe kleur. De mooiste stenen kwamen uit Afghanistan. De steen werd tot poeder vermalen en daarna tot een bal gekneed met een pasta van hars, bijenwas en olie.

Na een week of twee werd die bal onder water met kneedbewegingen uitgespoeld. Na het filteren en verdrogen bleef er een strak helder blauw pigment over: pastello-extractie. Dat was tijdrovend en aangezien de edelsteen van ver moest komen, was dit hele kostbare verf, zelfs duurder dan goud! Dit blauwe pigment werd vervolgens gemengd met een bindmiddel.

Halverwege de 19e eeuw verfden boeren de muren in hun huis en stallen blauw met kalkverf waar een blauwe kleurstof doorheen zat, omdat die dus vliegwerend zou zijn. Dat deden ze natuurlijk niet met pigment uit de lapis lazuli, want dat konden ze niet betalen. Rond 1830 werd een synthetisch ultramarijn pigment uitgevonden, het eerste goedkope blauwe pigment voor binnen. Tegenwoordig worden de meeste pigmenten synthetisch geproduceerd.

