Huwelijksaanzoek in Zuid-Afrika

Reizen

„Ik ben altijd reislustig geweest. Met mijn eerste man vloog ik zestig jaar geleden naar Londen en Manchester. Daarna met de kinderen kamperen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië en we zijn meerder keren op Ibiza en Gran Canaria geweest.”

Mooiste reis

„De Grand Canyon in de buurt Bryce Canyon, 15 jaar geleden. Ik zei nog tegen mijn man: ’Kan het nog mooier?’ We hebben in een maand het hele gebied doorgereisd. Prachtig, prachtig, prachtig!”

Dit was drama

„We zijn opgelicht in Sri Lanka. We wilden met de trein naar Galle. In de trein sprak een ’nette’ knul ons aan: Galle was afgesloten, wegens belangrijk bezoek. We konden wel van een soort riksja gebruik maken. Wij de riksja in, anderhalf uur nar een theeplantage. Na anderhalf uur wisten we niet meer hoe we moesten zitten. Toen we later toch de stad in gingen hoorden we in een restaurant dat er helemaal geen hoog bezoek was en de stad helemaal niet was afgesloten. En een tochtje met de boot van Guadeloupe naar St. Lucia. Twee uur lang vreselijk zeeziek geweest. Terug met een vliegtuigje was wel leuk, dus zo’n drama was het ook weer niet.”

Verste reis

„Zes weken Australië. Met een camper vanaf Cairns Fraser Island naar onder meer Brisbane en Melbourne en een stuk via de zuidkust weer terug. Prachtige campings, mooie steden, aardige bevolking en verbazingwekkend schoon.”

Langste vertraging

Canarische eilanden met de kinderen nog, 4 uur lang. Ach ja, je schikt je erin.”

Koffers kwijt

„Mijn dochter ging trouwen in Suriname en op de terugweg bleek de bagage, vol met foto’s en cadeaus, achtergebleven. Na vier dagen werden ze alsnog gebracht, we kregen een schadevergoeding van toen, het is 30 jaar geleden, honderd gulden per koffer.”

Nooit meer vergeten

„Ik werd ten huwelijk gevraagd op Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika. We waren met andere reisgenoten, de bus wachtte gelukkig op ons. ’s Avonds hebben we een mooi feest gevierd in het hotel. Geweldig.”