Rode draad door ’t leven: ’Dankzij de Saab nieuwe vrienden ontmoet’

Liefhebber Chris Boeren: „Ik heb ondertussen vijftig Saabs gehad.” Ⓒ foto APA

Chris Boeren (29) is sinds kleins af aan gefascineerd door alles wat Zweeds is. Hij kan dus ook niet anders dan in een klassieke Saab vertoeven. Maar daar houdt zijn liefde voor Zweden niet op „Zelfs mijn vriendin is Zweeds”