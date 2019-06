Ogen druppelen? We morsen wat af. Vooral op latere leeftijd wanneer de vingers, de handen, de armen wat strammer zijn of trillerig worden en de fijne motoriek soms te wensen overlaat. Zie dan maar eens de voorgeschreven oogdruppels keurig op hun plek te krijgen. Midden op je pupil. Of een crèmeklodder, precies in je ooghoek.