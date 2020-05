De big 5, maar dan in de Brabantse polder

„Nu onze klanten niet meer naar Afrika kunnen, halen we Afrika naar Nederland toe.” Dat is wat Paul Gevers, directeur van Afrika specialist Matoke Tours, dacht. De touroperator heeft een ’Virtual Gorilla bril’ ontworpen waarmee je de virtuele safari’s naar je thuis brengt. De bril is eenvoudig in elkaar te zetten: je schuift je telefoon erin en via de website of het YouTube-kanaal van Matoke Tours zie je zo de gorilla’s voorbij komen, terwijl je op je eigen bank ligt.

Is Afrika een te ver van je bed show? Onder de titel ’Matoke Moments, de Holland editie’, worden typische momenten uit een Afrika-reis beleefd, maar dan in Nederland. Zo kun je virtueel op safari door de Brabantse polder, om daar de Big 5 te spotten. Tijdens de zoektocht ga je op zoek naar het edelhert, de wisent, het wild zwijn, de otter en de lynx. Net wat anders dan de olifant, neushoorn, leeuw, luipaard en buffel; het zo bekende vijftal aan dieren.

Ook op het programma: een snorkelavontuur op Texel en een bezoek aan een inheemse stam: de Volendammers (voor er ingezonden brieven komen: lees dit met een knipoog). „Nu we niet naar Afrika kunnen, moeten we die speciale moement maar in Nederland beleven”, aldus Gevers.

De360 graden-video’s zijn in samenwerking met een filmbedrijf uit Amsterdam geproduceerd en zijn zo gemaakt dat de kijkers oog in oog met de gorilla’s in het Afrikaanse regenwoud komen te staan en een overnachting in een lodge beleven. Niet alleen komt zo Afrika naar de thuiszittende reizigers, met de opbrengst (100% van de 12,50 euro die de bril kost) worden de freelancechauffeurs gesteund die voor Matoke Tours in Afrika werken en nu al enige tijd zonder inkomsten zitten.

