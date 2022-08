Dagrecept: Kousenband van de barbecue

Kousenband wordt meestal met knoflook en uien gebakken, maar dit leuke barbecue-recept van Carla Lalli Music uit haar boek That Sounds So Good (Carrera Culinair) is weer wat anders! Je kunt ook eventueel voor haricots verts kiezen en een grillmandje gebruiken.

Morgen volgt het andere deel van dit recept: heerlijke kippenbouten. Maak de barbecue klaar voor direct grillen op middelhoog-hoog vuur. Vet het (schone) rooster in met olie. Snijd de uiteinden van de kousenband en leg de peulen in een grote kom. Sprenkel er genoeg olie over om ze te bedekken, voeg zout en zwarte peper toe en meng; knijp met de handen in de peulen om ze lichtjes te kneuzen (zo worden ze zachter).

Gril de peulen 6 tot 7 minuten, tot ze licht geblakerd zijn en iets minder stijf beginnen te worden; keer af en toe met een tang. Leg terug in de kom en voeg wat chili-vlokken toe, voeg de azijn toe en meng. Voeg het basilicum toe en meng opnieuw. Breng zo nodig verder op smaak met zout, zwarte peper en meer chili-vlokken.

Nodig voor 4 personen:

- 700 g kousenband

- extra vergine olijfolie (voor het besprenkelen)

- grof zeezout

- versgemalen peper

- gemalen, gedroogde chili-vlokken

- 5 el rode wijnazijn

- 40 g blaadjes basilicum