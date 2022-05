Column Freek Vonk: gekust door een zeekoe met natte snor

Premium Binnenland

De wolf heeft het Gooi bereikt: ’Vereerd met bezoek aan ons gebied’

De wolf heeft het Gooi bereikt. Het is voor het eerst dat Noord-Holland door de wolf is bezocht. Dit meldt de provincie. Het dier is niet gezien, maar aan de verwondingen van een gedood ree kunnen de boswachters van het Goois Natuurreservaat zien dat dit het werk moet zijn geweest van een wolf. De v...