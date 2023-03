Met beperkt budget een uniek interieur: Fleur en Leroy bewijzen dat ’t kan

De verouderde en slecht onderhouden woning die Fleur en Leroy in Haarlem kochten, was een klushuis. Bij gebrek aan bouwdepot pakten ze alles zelf aan, samen met vrienden en een handige (schoon)vader. Het moest gezellig en warm worden. „Alles was afgeleefd, kaal en oud. In de basis is alles nog steeds hetzelfde, we hebben niet aan- of uitgebouwd, daar hadden we het budget niet voor”, aldus Fleur.

Stapje voor stapje veranderden ze steeds weer iets. „De vloer en vloerbalken hebben we vervangen voordat we erin gingen, de rest terwijl we erin leefden. Wat overigens niet handig is. Terwijl we er al woonden, hebben we muren gestript, alles opnieuw laten stuken en er een nieuwe trap in laten zetten. Bij een volgend klushuis zou ik dat anders doen!”

Ook de inrichting ging geleidelijk. „Zo hebben we de deuren beneden door oude paneeldeuren vervangen. Die hadden we in een bouwcontainer in de buurt gevonden en op maat gemaakt. Nu is het weer origineel, veel mooier. Je wordt heel creatief als je niet veel hebt uit te geven!”

De muren kregen kleur en behang van klassieke Engelse en Zweedse merken. Zo wordt de eethoek door het gekleurde bloemenbehang bepaald. De eettafel van geleefd hout en stoelen zijn Marktplaats-vondsten; de stoelen kregen ze voor vijf euro per stuk mee. „Met Marktplaatsen, een werkwoord voor mij, kun je vaak kwalitatief goede meubels voor relatief weinig geld vinden.”

De strakblauwe wandkasten, door Leroy gemaakt, zijn perfect voor de beperkte ruimte: „Er past heel veel in zonder dat het in de weg staat. Het strakke blauw contrasteert mooi met het klassieke behang”, vindt Fleur. De koffietafel is van de Noordermarkt. Het stel nam hem, toen ze nog in Amsterdam woonden, gewoon op de fiets mee naar huis.

Het huis van Fleur en Leroy is een prachtig voorbeeld hoe je met beperkt budget en tweedehands vondsten toch iets unieks kunt neerzetten. „We zijn blij dat het is gelukt om een koophuis te krijgen. Wel hebben we onderschat hoeveel werk een klushuis is, helemaal als je alles zelf wilt doen. Maar het is een inspirerende plek geworden.”