40.000 euro subsidie voor biologische wentelteefjes

Wethouder Barbara Kathmann (Participatie) maakt bekend welke initiatieven geld krijgen uit de subsidieruif genaamd Citylab 010. Het is de opvolger van het Stadsinitiatief, waarbij één project de miljoenen kreeg.

Voor het eerst werden de ruim 150 ingediende plannen beoordeeld door een stadsjury, bestaande uit twaalf Rotterdammers. De Rotterdamse brouwerij Vet & Lazy krijgt bijna anderhalve ton om een ’nog duurzamer biertje te gaan brouwen’. Daarvoor moet regenwater worden gebruikt en dienen ’afvalstromen goed te worden ingezet’.

Wentelteefjes

Ook is er net geen ton beschikbaar voor de Krekerij, die hamburgers van krekels en sprinkhanen aan de man wil brengen. Yoga voor kinderen en tieners met een beperking kan ook rekenen op een bijdrage van dertigduizend euro.

De bedenkers van de biologische wentelteefjes krijgen een krappe veertigduizend euro van de gemeente.

Waar het Stadsinitiatief ooit bedacht was als initiatief voor burgers, mogen ondernemers ook meedoen om de stad vooruit te helpen. Diverse bedrijven worden gesponsord voor flinke bedragen. Zo krijgt Inframarks anderhalve ton voor zonnepanelen met mooie prints op de gevels van flats.

Toch is Kathmann laaiend enthousiast. „Als wethouder participatie wil ik dat Rotterdammers maximaal de ruimte krijgen om hun ideeën en initiatieven in de praktijk te brengen, want de beste ideeën komen immers uit de stad, toch? Dat Rotterdammers zelf nu ook de plannen beoordelen, is daarom helemaal mooi.”