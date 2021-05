Trainen en zweten in de sportschool: ’Langzaam opbouwen’

Als vanouds trainen en zweten in de sportschool: het mag weer! Hoewel, als vanouds... In de sportschool geldt een maximum van dertig personen per ruimte, vooraf reserveren is noodzakelijk, evenals een gezondheidscheck. De kleedkamers blijven gesloten, behalve in zwembaden. Uiteraard overal anderhalve meter afstand.

Het merendeel van u laat zich hierdoor niet weerhouden. De sportscholen en zwembaden werden erg gemist. Veel lezers deden hun best om thuis zo fit mogelijk te blijven.

Erika Greve mailt dat ze een paar keer per week in haar woonkamer via YouTube een work-out deed. „Toch minder leuk dan in de sportschool.” José van den Berg maakte elke avond met haar buurvrouw een ommetje. „Om in beweging te blijven.”

Marianne van Dijk schrijft eerlijk: „Ik ben niet zo van de sportscholen, maar dat de zwembaden weer opengaan, daar word ik wel heel blij van.”

Voor Chris Wiets die door corona werd getroffen en een half jaar moest revalideren, is het heel belangrijk dat hij blijft bewegen. „Tweemaal per week fitnessen is van levensbelang”, schrijft hij. „Ik pleit ervoor dat post-covidpatiënten voorrang krijgen.”

Opbouwen

Ik ben 74 jaar en samen met mijn vriendin van 75 heb ik ernaar uitgekeken om eindelijk weer te mogen sporten. De coronakilo’s moeten eraf en de conditie is achteruit gegaan. Dat wordt weer langzaam opbouwen.

A. Lebon-Peperkamp

Slecht weer

Wat heb ik mijn bokslessen gemist! Door het weer konden we niet altijd buiten trainen en ook niet op de bokszakken.

Jacqueline Lycklema

Eerst vaccin

Ik ga liever pas naar de sportschool als ik volledig tegen corona ben ingeënt.

Henk Snijder

Thuis gesport

Voor woensdag kon ik helaas geen plekje meer reserveren, want het was helemaal vol. Gelukkig kan ik donderdag wel terecht. Al die tijd heb ik thuis moeten sporten. Het is me zo wel gelukt om 5 kilo af te vallen.

Joke van Kesteren

Sterker

Al sinds mei 2019, dus vóór corona, doe ik thuis aan krachttraining. Zo is het me gelukt om meer dan 40 kilo aan lichaamsgewicht te verliezen en veel sterker te worden. Ik mis de sportschool dus niet, wel zou het fijn zijn als ik wat meer ruimte zou hebben.

Philippe De Bruyne