Hoe voerden Nederlanders tijdens Rampjaar ’guerrilla’ op Waterlinie?

’Zagen mannen, ze moeten de boten snel hebben’ klonk het op de scheepswerven. ‘De Staaten overdenkende het groote gevaar […] lieten tot Amsterdam opbouwen nieuwe uytleggers (platbodems red.) sonder kielen, om op dat ondiepe water te konnen gebruyken.’

Invasie

De klemtoon van het dappere verweer van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tegen de Fransen, de Engelsen en de bisschoppen van Munster en Keulen die ons land in 1672 en 1673 aanvielen, lag altijd op de prestaties op zee door met name admiraal Michiel de Ruyter.

Die wist in de slagen bij Solebay, Schooneveld en Kijkduin de Engels-Franse vloot te verdelen. Daarmee voorkwam hij een invasie vanaf de kust.

Nazaat

„We wisten wel dat er ook op het binnenwater was gevochten”, zegt maritieme-historiekenner Frits de Ruyter de Wildt, nazaat van de grote admiraal. „Maar we hadden niet door dat het een grootschalige operatie was, nauwkeurig gepland door de Staten-Generaal. Die besloot al vroeg de marine bij de landoorlog tegen de Fransen te betrekken.”

Primeur

Hoe stuitten zijn collega-historici Anne Doedens, Adri van Viet en hij op deze primeur, die ze afgelopen weekeinde wereldkundig maakten in de Amsterdamse Nieuwe Kerk tijdens de jaarlijkse Hongaarse-predikantenherdenking?

„We vonden het zo gek dat in brieven van Engelse spionnen stond dat de Nederlandse vloot in het najaar van 1672 grotendeels onbemand was”, vertelt de oud-marineofficier. „Toen zijn we gaan zoeken.”

Oorlogsbodems

En wat bleek? „Toen in juni 1672, na de zeeslagen bij Solebay en Schooneveld, de kust letterlijk veilig was, werd de vlootsterkte met een derde teruggebracht tot 44 schepen en 18 fregatten, terwijl van deze oorlogsbodems twee derde van de mariniers van boord ging. Samen met alle zeesoldaten van de uit de vaart genomen schepen en mariniers die in de garnizoensplaatsen waren achtergebleven, werden zeker 66 marinierscompagnieën op het land ingezet.”

Uitleggers had je in alle soorten en maten.

Met honderden uitleggers, binnenvaartschepen en kleine zeilbootjes, waarop kanonnen werd gemonteerd, voeren de zeesoldaten over het IJ, de Zuiderzee, de ondergelopen polders van de Waterlinie, de grote rivieren en de Dollard en zaaiden dood en verderf onder de Fransen.

De Franse koning Lodewijk XIV die tot en met Utrecht was opgerukt had het vooral op Amsterdam met zijn haven gemunt. Daarom kreeg de eind 1672 van zee teruggekeerde Michiel de Ruyter van stadhouder prins Willem III het commando ‘over de militie aen t’Y ende de watercant.’

Maarschalk

Maar de echte gevechten woedden verderop, aan de Waterlinie, die liep van Muiden tot aan de Biesbosch. Zoals bij Mije tussen Bodegraven en Woerden waar in december 1672 de Franse maarschalk François de Montmorency met 3500 man stuitte op een zwaarbewapende platbodem. Hij ’vond sulken vigoureusen resistentie, dat hy met verlies van eenig volk sijn cours moest veranderen’.

Of in november 1672 bij Ameide tussen Vianen en Schoonhoven waar de Franssen, de post geforceerd hebbende, door de uitleggers soodanigh zijn begroet geworden dat se veel officieren en ontrent 180 man daar soude hebben laten zitten.’

’Polderguerilla’

De Zonnekoning trok zich in november 1673 met zijn troepen terug uit de Republiek. Gedwongen door de internationale ontwikkelingen maar ook door de ’polderguerrilla’ van de Nederlandse mariniers die nu aan de vergetelheid is ontrukt. „We verwachten er in de lokale archieven nog meer over te vinden, al is het maar een regel in een dagboek”, zegt Frits de Ruyter de Wildt.