5 x eten voor een beter geheugen en meer focus

Uma Naidoo, expert in voedingspsychiatrie en auteur van het boek This Is Your Brain On Food verklapt aan CNBC Make It welke vijf dingen ze (bijna) dagelijks eet om haar geheugen en focus op niveau te houden. Komen ze:

Extra pure chocolade

„Extra donkere chocolade zit vol met antioxidanten die helpen hersencellen gezond te houden”, zegt Naidoo. „Het bevat ook vezels die de kans op een hersenontsteking helpen te verminderen en cognitieve achteruitgang te voorkomen.”

Een studie uit 2020 onderzocht hoe het eten van donkere chocolade en witte chocolade het geheugen van gezonde jonge volwassenen kunnen beïnvloeden. Het geheugen van de deelnemers die pure chocolade kregen, was twee uur na het eten ervan beter dan dat van de mensen die witte chocolade hadden gegeten.

Extra donkere chocolade moet volgens Naidoo minimaal 70% cacao of meer zijn. Maar, zo waarschuwt Naidoo: eet niet té veel chocolade. „De optimale hoeveelheid pure chocoladeconsumptie voor de gezondheid van onze bloedvaten is ongeveer 45 gram per week.”

Kurkuma

Kurkuma, een van de belangrijkste ingrediënten in kerriepoeder, bevat een krachtig ontstekingsremmend stofje genaamd curcumine. Studies hebben aangetoond dat het eten van kurkuma goed is voor het geheugen en symptomen van angst kan helpen verminderen.

Gefermenteerd voedsel

Yoghurt, kefir, miso: allemaal producten die goed zijn voor de darmen vanwege de darmvriendelijke bacteriën die tijdens het fermenteren door melkzuur ontstaan. En aangezien ons lichaam een zogenaamde darm-hersenverbinding heeft, kan gefermenteerd voedsel dus ook cognitieve functies verbeteren, zo stelt Naidoo.

Maar let op: grote hoeveelheden gefermenteerd voedsel kunnen echter voor een opgeblazen gevoel zorgen.

Bladgroenten

Bladgroenten zoals spinazie, rucola, snijbiet en waterkers bevatten veel foliumzuur, een B1-vitamine die de neurologische ontwikkeling en de functie van neurotransmitters ondersteunt. Volgens de Harvard-deskundige kunnen bladgroenten helpen tegen depressieve klachten en cognitieve veroudering.

Bessen

Bessen zitten boordevol antioxidanten, fytonutriënten, vezels, vitamines en mineralen. Deze voedingsstoffen zijn volgens Naidoo goed voor het geheugen. Het hoge vezelgehalte zorgt er bovendien voor dat microben in de darmen worden gevoed waardoor de kans op een hersenontsteking kleiner wordt.

Het eten van bessen kan bovendien klachten van angst verminderen en de kans op ziekten zoals dementie verkleinen, zo stelt de expert.