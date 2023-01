Premium Het beste van De Telegraaf

Met ex-cruiseparadepaartje gingen bijna tachtig jaar geleden 9000 Duitsers ten onder Waarom was ramp met vluchtelingenschip Wilhelm Gustloff groter dan die met Titanic?

De Wilhelm Gustloff

De grootste scheepsramp in de geschiedenis was niet die van 1912 met de Titanic, maar de ondergang van de Wilhelm Gustloff. Op 30 januari 1945 boorden drie Russische torpedo’s zich in het Duitse passagiersschip. Meer dan 9000 mensen kwamen om in het ijskoude water van de Oostzee.