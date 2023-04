Keukentips: vijf manieren om noten te hakken

Met een scherp koksmes

Dit is misschien wel de meest praktische manier, omdat je vast al een snijplank en scherp koksmes klaar hebt liggen als je gaat koken. Wel is het zo dat als je noten op deze manier hakt, je dan stukjes van verschillende grootte krijgt, dus een beetje variatie in je stukjes.

In een keukenmachine

Laat iemand (of iets) anders het zware werk voor je doen en hak de noten fijn in een keukenmachine. Easy peasy én de snelste manier, zeker als je veel noten tegelijk wil fijnhakken (doe dit wel in porties om de keukenmachine niet te vol te stoppen).

Ook krijg je zo de meest consistente stukjes. Bovendien kun je ze ook héél fijn malen. Nadeek is wel dat je de kom en hakmes daarna zult moeten afwassen. Een vijzel of een koksmes schoonspoelen gaat dan even wat sneller.

Met de onderkant van een (zware) maatbeker

Wil je zo min mogelijk afwas creëren met het fijnhakken van noten, doe het dan op de volgende manier. Leg de noten op een plat oppervlak, zoals een snijplank. Zet er een voorwerp met een zware bodem op, zoals een maatbeker en duw om de noten te pletten. Vooral handig als je toch al in de weer was met een maatbeker.

Met een deegroller

Nog een afwas-vriendelijke methode: stop de noten in een zakje en mep erop met een deegroller. Weg zijn je frustraties én: je hebt meteen een zakje fijngehakte noten.

In een vijzel

In de Aziatische keuken is de vijzel een veelgebruikte tool. En het heeft wel iets bevredigends om erop los te te kneuzen met je vijzel. Het handige hieraan is dat alle noten in de kom van je vijzel blijven zitten en dus niet over je aanrecht worden gelanceerd. Tenminste, als je niet al te enthousiast bezig bent…