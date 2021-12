Kookboek getest: plantaardig koken voor iedereen (inclusief recept voor vegan worstenbroodjes)

Lento, van chef Yolan en (gast)vrouw Tekla, was al drie jaar op rij het beste vegan restaurant in België. Ze bundelden 60 van hun succesvolste recepten in het kookboek Vegan zoals je het nooit proefde.

Ik ben niet zo vaak echt gecharmeerd door vegan kost, maar de recepten lijken eenvoudig te maken en de ingrediënten even eenvoudig te winkelen.

Veganaise, seitan, plantaardige spekjes, amandelmelk ... je vindt ze tegenwoordig in bijna elke supermarkt. Al zit er ook wel eens een instinker tussen, zoals bijvoorbeeld My Ey, een plantaardige eivervanger.

Omdat ik maar tijd heb voor één (niet- gespecialiseerde) winkel, kies ik eerst voor de bloemkoolhotwings, die mijn zoon al eens bij Lento proefde en dus goed kan vergelijken. Maar die skip ik meteen weer omdat ik geen frituurpan heb.

Dus worden het worstenbroodjes. Om ze te kunnen vergelijken, maak ik ze ook met varkensgehakt. De dipsaus blijft dezelfde: een pittig appelmoesje. Worstenbroodjes maken is simpel, vegan of niet: je hebt deeg en vulling nodig. Het geheim van dit recept is speculaaspasta.

Hoe chef Yolan dat flikt weet ik niet, maar mijn droge vegan gehakt weigert zich te mengen met die kleverige pasta. Dus smeer ik die pasta maar rechtstreeks op het bladerdeeg.

Tweede probleem: er is geen andere kleefstof waardoor ik mijn gehakt tot worstjes zou kunnen rollen. Dus vouw ik het deeg maar rond de gehaktkruimels. Geen geknoei bij de vleesversie, die plakt perfect aan elkaar.

Worstenbroodjes zoals ik ze nog nooit proefde? In ieder geval de zoetjes worstenbroodjes ooit: speculaas, rozijnen en agavesiroop in de worstjes én een zoete dipsaus. Ik ben overtuigd dat chef Yolan ander gehakt gebruikt, anders zou hij dat overbodige vegan gehakt skippen en ze als zoete broodjes-zonder-worst en met de dip serveren als ontbijt of dessertje.

Er staan nog genoeg heerlijk ogende recepten in dit boek om het bij de eerste mislukking meteen aan de kant te schuiven. Vegan is de toekomst (maar dat gehakt moet eerst wel beter).

Recept: worstenbroodjes

Ingrediënten voor 1015 stuks)

400 g vegan gehakt

1 eetlepel

speculaaspasta

Handje rozijnen

Peper en zout

2 eetlepels plantaardige boter

1 eetlepel agavesiroop

1 vel bladerdeeg (ca24x40cm)

Voor de dipsaus:

3 appels

250 ml water 1 kaneelstokje

1 steranijs

50 g suiker

Bereiding:

Meng het gehakt met de speculaaspasta, de rozijnen en peper en zout naar smaak. Verwarm de oven voor op 180 °C. Maak van het gehakt rolletjes van een duim dik.

Zet een pannetje op het vuur met de boter, agavesiroop en een snufje zout. Rol de gehaktrolletjes tussen het bladerdeeg en plak ze dicht door met je vinger wat water tussen het bladerdeeg te smeren. Snij de rol in stukjes (voor een hapje zou ik kiezen voor stukjes van 3 vingers dik) en borstel het agavemengsel erover. Leg op een bakplaat met bakpapier en bak af in ca. 17 minuten.

Schil voor de dipsaus de appels en snijd ze in kleine stukjes. Laat ze samen met de rest van de ingrediënten koken en laat ze daarna ca. 30 minuten afkoelen, zodat het aroma van de specerijen kan intrekken. Verwijder die specerijen hierna en mix de dipsaus fijn.