Dit zijn de meest groene steden ter wereld

Uswitch heeft onder andere op basis van de luchtkwaliteit, CO2-uitstoot en de infrastructuur een lijst gemaakt van de meest duurzame plaatsen. Daarbij is ook gekeken naar de hoeveelheid groen in de stad. Volgens de onderzoekers komt de Australische hoofdstad Canberra als beste uit de bus.

Maar liefst 88,6% van de infrastructuur in Canberra is groen en er is een uitgebreid netwerk aan openbaarvervoermogelijkheden: bijna overal in de stad kun je zonder auto komen. Bovendien wordt bijna de helft, 48%, van de energie in de stad op een duurzame manier verkregen. Zo is Canberra sterk afhankelijk van zonne-energie en windmolens. Wat betreft de (lucht)verontreiniging scoort de Australische hoofdstad op de index laag.

Rotterdam en Amsterdam doen het niet slecht met respectievelijk dertiende en veertiende plaats. ’We’ scoren onder andere hoog op het gebied van infrastructuur, aangezien Nederland met meer dan 35.000 kilometer aan fietspaden een echt fietsland is.

De top 20 van meest groene steden ter wereld:

1. Canberra

2. Madrid

3. Brisbane

4. Dubai

5. Kopenhagen

6. Frankfurt

7. Hamburg

8. Praag

9. Abu Dabi

10. Zürich

11. Antwerpen

12. Londen

13. Rotterdam

14. Amsterdam

15. München

16. Masqat

17. Brussel

18. Wenen

19. Vancouver

20. Johannesburg

Verliezers

Waar er winnaars zijn, zijn er uiteraard ook verliezers. Jeddah in Saoedi-Arabië is de minst duurzame stad ter wereld. Door grote productie van ruwe oliën in Jeddah is de lucht sterk vervuild en de broeikasgassen die bij de productie vrijkomen verhogen de temperatuur.

De Indiase stad New Delhi is volgens het onderzoek de op een na minst duurzame plaats, onder andere vanwege verontreiniging, weinig groen en weinig toegang tot schoon drinkwater.