Op zoek naar een serieuze SUV voor 20.000 euro? Wij tippen er drie

Occasionselectie

Jeep Cherokee 2014 – 2020

Bij Jeep snapt men wat we van zo’n auto willen. Dat blijkt uit een bagageruimte van 591 liter, maar ook uit de ’slimme’ opbergvakken. De achterbank is te verschuiven. De Cherokee trekt bijna 2.100 kilo. De afstemming van het onderstel is wel erg stevig. De 3,2 liter V6 is heerlijk soepel en stil. Bij een autobedrijf in Schijndel staat een keurige donkergrijze ’Limited’ (2014, 157.000 km) voor € 19.950.

Subaru Forester 2013 – 2019

Forester

De paden op, de lanen in! Daar mag gerust een caravan of een boot achter, tot 1.800 of 2.000 kilo (afhankelijk van uitvoering). Zo’n Forester heeft iets vertrouwds. De bagageruimte meet 505 liter, de kleinste van deze drie, maar behelpen is anders. Hij is lekker comfortabel, de boxermotor loopt mooi. Een autobedrijf in het Gelderse Doezum heeft een donkerblauwe ’Premium’ (2015, 110.000 km) voor € 19.950.

Toyota RAV4 2013 – 2019

Wie naar SUV’s kijkt, kan niet om deze Toyota heen. De hybrides zijn erg fijn en zuinig in gebruik, maar nu hebben we een echt werkpaard nodig. De 2,0 liter benzineversie mag twee ton trekken. Elke versie biedt 577 liter bagageruimte. Bovendien is het een comfortabele auto. We komen uit bij een rijk uitgeruste 2.0 ’Style’ (2014, 72.000 km), voor € 19.940 te koop bij een autobedrijf in Alphen aan den Rijn.

Technische aandachtspunten

Jeep Cherokee

Jeep

De Japanse merken hebben de naam onverwoestbaar te zijn. Dat klopt, maar die merken hebben niet het alleenrecht op topkwaliteit. Jeep is een merk met een geweldige staat van dienst, juist als het aankomt op auto’s die het heel zwaar hebben. De praktijk voor de vrijetijds-Jeep-rijder is daardoor dat een Cherokee je met normaal onderhoud niet in de steek laat. IJzersterke auto’s!

Subaru Forester

De Forester is eveneens een serieus, onverwoestbaar werkpaard. Als ze wat ouder worden, zijn onderdelen als een accu, koppelingsplaat of schokdempers weleens aan vervanging toe. Subaru-onderdelen zijn duur! Dat komt door de kwaliteit; er is weinig vraag en dus bestaan er geen niet-originele onderdelen.

Toyota RAV4

Toyota

Volledig volgens verwachting is de RAV4 niet alleen onverwoestbaar, bij normaal onderhoud rijdt hij ook zonder technische storingen enkele tonnen aan kilometers.

Een kleine waarschuwing is op z’n plaats. Zorg er bij een hybride-uitvoering voor dat de tank niet te leeg raakt; op zeker moment krijgt de motor geen benzine meer.

Beste keus

Lastig. Als de Jeep-stijl je aanspreekt: doen! Ga je liever voor Japans, dan is de RAV4 de allemansvriend van dit drietal. Niks mis mee, geen foute keuze, maar we waarderen de lekkere eigenwijsheid van de Subaru. Die wordt het!

