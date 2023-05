4 x dit kun je doen met de bloemen van je geranium

Drijfbloemen

Super eenvoudig te maken en toch heel feestelijk: drijvende geraniums. Vul een platte schaal met water en knip volle bloemen uit de geraniumplant. Leg ze ze vervolgens in het water en that’s it! Wanneer je kiest voor een glazen schaal kun je er nog meer van genieten.

Droogbloemen

Helemaal terug van weggeweest: zelf bloemen drogen en inlijsten. Zorg dat de geraniumbloemen droog zijn en leg ze tussen twee vellen keukenpapier.

Daar bovenop zet je bijvoorbeeld een stapel boeken. Dan is het zo’n drie weken geduld hebben, voordat je de bloemen voorzichtig tussen het keukenpapier uit kunt halen.

Doe de bloemen in een glazen fotolijst en hang aan de muur. Gebruik je een gewone lijst? Dan kun je de bloemen beter vastlijmen op papier voordat je ze in het frame zet.

Tafelbloemen

Op een zomerse feesttafel mogen bloemen niet ontbreken. Maar soms staat de tafel zo vol met lekkernijen dat voor een mooie pot vol geraniums eigenlijk geen plek is.

De oplossing is buitengewoon simpel: knip een aantal bloemen uit de geranium en zet ze in kleine vaasjes of miniflesjes her en der op de tafel. Wees gerust: de geranium in de pot maakt vanzelf weer volop nieuwe bloemknoppen aan.

IJsbloemen

Maak fleurige ijsblokjes met geraniumbloemetjes erin. Hoe? Pluk een paar bloemblaadjes, doe ze in een ijsklontjesvorm, giet er voorzichtig water bij en zet in de vriezer.

Om heldere, transparante ijsklontjes te maken zodat je de bloemetjes goed kunt zien, gebruik je gekookt water. Als dat afgekoeld is, giet je het in de ijsklontjesvorm.