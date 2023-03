Je kunt het! Zo boost je je zelfvertrouwen

Altijd maar het gevoel hebben dingen verkeerd te doen, constant het idee hebben dat anderen negatieve kritiek hebben of altijd maar denken dat een compliment onverdiend is: wie gebrek aan zelfvertrouwen heeft kan daar in het dagelijks leven flink last van hebben. Mark Travers, een Amerikaanse psycholoog, vertelt aan gezondheidswebsite Psychology Today dat een laag zelfbeeld zelfs kan leiden tot een depressie.

Volgens Travers zijn er een paar dingen die zouden kunnen helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Misschien wel zijn belangrijkste tip: ontwikkel meer zelfcompassie.

Bekijk ook: Tips voor meer zelfcompassie

Kort gezegd houdt zelfcompassie in dat je lief bent voor jezelf. Maak je een fout of heb je het gevoel dat je ergens niet goed genoeg in bent, wees dan niet te hard voor jezelf. Straf jezelf niet, maar moedig jezelf aan om dingen in het vervolg anders te doen. Het is daarbij belangrijk dat je mislukkingen (al is dat misschien een te zwaar woord), accepteert.

Vind je het lastig om fouten te accepteren? Het kan helpen voor jezelf na te gaan of je net zo streng zou zijn voor een vriend of familielid als hij of zij dezelfde fout zou begaan. Waarschijnlijk niet!

Fijne mensen om je heen

Travers zegt ook dat het belangrijk is om mensen om je heen te verzamelen die je altijd willen steunen en aanmoedigen. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de acceptatie van anderen kan zorgen voor meer zelfvertrouwen en zelfrespect.

Vier kleine successen

Het is mooi om grote dromen en ambities te hebben, maar probeer ook klein te denken zodat je ook trots op jezelf kunt zijn als je iets kleins presteert. Vier ook kleine mijlpalen!

Affirmaties

Zeg niet meer tegen jezelf dat je iets niet kan of dat je niet goed genoeg bent. Wat je wel zou moeten doen is hardop tegen jezelf zeggen dat je iets wél kan en dat je wél goed genoeg bent. Positieve affirmaties, teksten die je overtuigingen sterker zouden maken, zouden er op een gegeven moment voor kunnen zorgen dat je meer in jezelf gelooft. Zeg dus voor tegen jezelf: „Ik kan het! Ik ben goed genoeg.” Hoe vaker je dit hardop zegt, hoe meer je erin gaat geloven, zegt Travers.

Minder sociale media

Volgens een onderzoek dat gepubliceerd is in European Scientific Journal blijkt dat sociale media een negatieve invloed kunnen hebben op ons zelfvertrouwen omdat we vaak geneigd zijn ons te vergelijken met anderen. Travers adviseert daarom om afstand te nemen van apps als Instagram en Facebook. „Het kan ervoor zorgen dat je je minder meet aan anderen. Het geeft je bovendien meer de kans om je te focussen op dingen waar je bij van wordt.”