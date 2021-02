Sabina is ’vibe manager’ bij een hotel: ’mensen moeten weggaan met een verhaal’

De term vibe manager is niet nieuw: hippe reclamebureaus en ook Albert Heijn waren er eerder al naar op zoek, maar in de hotelwereld was ’ie nog niet gespot. Dat terwijl de juiste sfeer in een hotel juist zo belangrijk is. Sabina Dik is de vibe manager van het Hard Rock Hotel Amsterdam American. Alle 34 hotels van de keten hebben er een, Sabina heeft recent de titel voor de Amsterdamse vestiging verworven.

„Ik draag zorg voor de sfeer van het hotel en het bewaken van het Hard Rock-concept. Hierbij moet je denken aan verschillende soorten muzieklijsten kiezen voor binnen de verschillende ruimtes van het hotel, maar ook de verlichting, de geur en meer. Ook zorg ik voor de juiste toon in alle communicatie vanuit het personeel: hier mogen we wat persoonlijker met de gast communiceren of vertellen over onze favoriete artiest. Het mag allemaal wat losser dan bij reguliere hotels.”

Persoonlijk

Daarbij is een persoonlijke touch belangrijk, een trend die de laatste jaren in de hotelwereld sowieso steeds groter is geworden. „De reden dat mensen naar dit hotel gaan is niet alleen het bed of de kamer, ook de ervaring hoort erbij. De gasten willen weg gaan met een goed verhaal. Dat kan dan zijn omdat je je favoriete nummer in de lift hoort, omdat iemand spontaan gitaar begint te spelen in de lobby of omdat je met de bartender een goed gesprek hebt gehad over welk nummer van Pink Floyd het beste is.”

Bekijk ook: Hotels waar geschiedenis is geschreven

Die persoonlijke benadering is belangrijk, aldus Sabina, die eerder bij het Amsterdamse Volkshotel werkte. „Ik weet zelf ook hoe het is om zich ergens niet prettig te voelen, bijvoorbeeld door hoe ik er uit zie, met mijn tatoeages en uitgesproken stijl. Ik wil niemand dat gevoel geven als ze bij ons binnenlopen. Het gaat erom dat iedereen gezien en gehoord wordt, en gelijk is.”

Muziek verbindt

Die ’vibe’ wordt uiteraard vooral gecreëerd met muziek: zo kunnen gasten Fender-gitaren en platenspelers lenen voor op de kamer, om zo hun lievelingstonen te horen. Verder denkt ze na over evenementen als een optreden, virtuele presentaties over muziek, een academie waarin de wetenschap over muziek centraal staat of een collectie van items van bekende artiesten.

Bekijk ook: Zó creatief zijn Nederlandse hotels in coronatijd

Ik doe geen toneelstukje, alle aandacht is oprecht. Ik handel uit gevoel. Verder moet je kunnen zien wat er nodig is om een ambiance te creëren, past de muziek goed bij de sfeer? Kan ik net wat meer betekenen voor een gast? De vibe is alles. Dan is het alleen een plek om te slapen, maar wordt de meerwaarde van dit hotel niet gevoeld. Ik wil dat iedereen zich thuisvoelt op een plek waar muziek en entertainment iedereen bij elkaar brengt.”