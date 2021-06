Deze rode wijn is de perfecte begeleider van gegrilde vis

Het project schoot niet echt op, mede omdat pa vaker bij de wijnboer verderop zat, dan op z’n leiendak vol gaten.

Onze studieweek was niet veel productiever, wat vooral te danken was aan goedkope literflessen Valstarbier van de plaatselijke Spar. Valstar ging supergoed bij forel, die we ter plekke uit de Dordogne visten.

Pa had de avond waarop we weer naar Nederland zouden terugrijden zijn vriend de wijnboer uitgenodigd. De forellen gingen op het tot barbecue omgebouwde olievat. Netjes in alufolie ingepakt met schijven citroen en groene kruiden uit de tuin.

Toen we met de Valstar aankwamen klonk er bij de wijnboer heftig protest. Hij had rode wijn meegenomen. Om te bewijzen dat hij niet conservatief was, kon die volgens hem heel goed bij vis.

Het was gelukkig niet zijn eigen wijn, maar die van een Engelsman uit de buurt. Een Britse wijnmaker in de Dordogne? Nog zo’n gewaagde combinatie.

Dat was onze eerste kennismaking met Château de la Jaubertie van de familie Ryman. Zoon Hugh zwaait er al jaren de scepter. Als je niet beter wist is hij nét zo Frans als pa’s wijnboer om de hoek.

De rode Jaubertie bestaat vooral uit merlot, een druif die het in de Bergeracstreek moeilijk heeft vanwege klimaatopwarming. In 2018 is hij echter prachtig rijp geworden. Samen met malbec en een toef cabernet franc levert dat een winnaar op.

Rijpe pruimen, kersen en bosbes met op de achtergrond wat cederhout en een aangenaam mintje maken deze rode Bergerac een perfecte begeleider van gegrilde vis. Wel koel drinken dan.

Château de la Jaubertie 2018

lesgenereux.nl, €9,50