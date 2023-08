Phubbing: zo maakt je telefoon je relaties kapot

Psychotherapeut en cyberpsycholoog Elaine Kasket ziet in haar spreekkamer maar al te vaak relaties kapot gaan door het gebruik van de smartphone. “Als ik nadenk over alle stellen die ik de afgelopen 15 jaar in therapie heb gehad, was zeker driekwart van de koppels bij mij vanwege een smartphone”, schrijft ze op DailyMail.

Phubbing bekend onder therapeuten

Het woord ‘phubbing’ staat sinds 2012 officieel in het handboek van therapeuten. “Dat is – niet toevallig – het jaar waarin smartphoneverkoop met 45 procent is gestegen.” De tijden zijn veranderd: waar je vroeger je telefoon uit het zicht legde in sociale situaties, is het nu normaal om je telefoon altijd te gebruiken.

Afgelopen maand stuitte ze op een onderzoek waaruit lijkt dat herhaaldelijk naar je telefoon kijken in plaats van aandacht schenken aan je partner, phubbing, je relatie zelfs kapot kan maken. “Dat weten therapeuten zoals ik al jaren.” Op z’n minst kan het leiden tot minder intimiteit, minder vertrouwen en minder zelfvertrouwen, vertelt ze.

Relatieproblemen

Voor het onderzoek aan de Nigde Omer Halisdemir Universiteit in Turkije werden 712 getrouwde mensen bestudeerd. “Relatieproblemen ontstaan vooral wanneer iemand wordt genegeerd door mensen die ze hoog hebben zitten”, blijkt uit het onderzoek. Ook lijkt het erop dat we vaker iemand phubben die we liefhebben.

Omdat de smartphone bij veel mensen mee naar bed gaat, lijkt phubbing er ook voor te zorgen dat veel koppels minder seks hebben. Daarnaast bestaat er het vermoeden dat het zorgt voor meer jaloezie, minder goede gesprekken en zelfs sombere gevoelens. “Wanneer iemand niet weet wat er op die telefoon gebeurt, voelen ze zich buitengesloten. Ze zoeken afleiding in hun eigen telefoon, wat voor een neerwaartse spiraal zorgt.”

Zo voorkom je problemen

Gelukkig betekent niet het eind van je relaties. Kasket geeft ook een aantal tips. Zo is het belangrijk om het probleem te erkennen en te onderzoeken hoe het je relatie beïnvloedt. Ook raadt ze aan om voor je een app downloadt, nieuwe telefoon koopt of meer techniek aanschaft, je af te vragen of het echt meerwaarde heeft.

Daarnaast tipt ze om grenzen te stellen en duidelijk te zijn naar je partner of vrienden hoe je wil dat jullie met techniek omgaan. De laatste tip is je bezig te houden met mindfulness. Zo kun je jezelf trainen om je aandacht ergens bij te houden in plaats van onbewust naar je telefoon te grijpen.