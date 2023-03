Premium Het beste van De Telegraaf

Een tegeltuin omgetoverd tot groen paradijs? Dit kun je doen met al die stenen

Door Marjolein Schipper Kopieer naar clipboard

Van een natuuronvriendelijke tegeltuin wist Katja Staring een groen paradijs te maken door de tegels speels te hergebruiken. Ⓒ KaTja Staring

Iedereen weet ondertussen dat een tegeltuin niet best voor natuur en milieu is. Maar hoe start je de transformatie tot groen paradijs? Wat doe je met al die tegels? Veel tuiniers in spe haken al moedeloos af voordat ze zijn begonnen. Voor hen schreef Katja Staring het boek ’Van tegeltuin tot jungle’.