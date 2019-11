Spreekuur: helpen antibiotica tegen hoesten?

Die vraag krijg ik heel vaak! Het is natuurlijk ook erg lastig als u dan eindelijk van dat snotteren af bent, u vervolgens zo’n hinderlijke hoest overhoudt. Antibiotica helpen hierbij echter niet!

Het aanhoudende hoesten ontstaat meestal doordat de bovenste luchtweg door een virus geïrriteerd is geraakt. Dit veroorzaakt de hoestprikkel, die door het hoesten dezelfde irritatie zo weer in stand houdt. Gelukkig gaat dit vanzelf weer over, maar kan weleens tot zes weken duren!

"Antibiotica alleen tegen bacteriën"

Antibiotica helpen alleen maar tegen bacteriën. In de bovenste luchtweg is er een natuurlijke balans, waarbij onder andere gezonde bacteriën voor een goede afweer zorgen. Bij het geven van een antibioticum zou je daarmee die natuurlijke balans alleen maar kunnen verstoren.

Gelukkig zijn we in Nederland terughoudend met het voorschrijven van antibiotica, waardoor er in ons land (nog) weinig resistente bacteriën zijn. Ook de door de reclame aangeprezen, vaak dure, hoestdrankjes beïnvloeden de ziekteduur niet.

Wat te doen tegen het hoesten dan? Op een dropje sabbelen helpt ook niet, maar verzacht wel lekker!

