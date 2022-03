Toeristen Venetië krijgen waterpistool in strijd tegen meeuwenoverlast

Gasten die verblijven in Gritti Palace and Hotel Monaco & Grand Canal krijgen namelijk bij het inchecken een waterpistool dat ze kunnen gebruiken om zeemeeuwen weg te jagen. Een keer spuiten zou genoeg zijn om de vogels weg te houden. In sommige gevallen zou het volgens de hotels zelfs niet nodig zijn om het pistool te gebruiken. De meeuwen zouden namelijk al schrikken bij het zien van het waterpistool.

Ⓒ 123rf

Het lokale bestuur in Venetië heeft het helemaal gehad met de zeemeeuwen die alsmaar vrijpostiger worden. De hotels denken dat de waterpistolen dé ideale oplossing is om de meeuwen in toom te houden. Tijdens een seminar kregen lokale hotels namelijk deze tip om de vogels te weren. Voor de andere oplossing om vieze geurtjes te verspreiden die mensen niet zouden kunnen ruiken, voelden de hotels maar weinig.

