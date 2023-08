Met dit bizarre ingrediënt in je koffie begint je dag energiek (volgens kenners)

Een klontje boter in een bak zwarte koffie is niet nieuw. Vooral mensen die het keto-dieet volgen, een dieet waarbij je niet meer dan twintig koolhydraten per dag eet, zweren bij de bullet proof koffie. Het zorgt volgens fans voor een extra energieke start van je dag én het zou je eetlust remmen.

Het fenomeen is niet nieuw, schrijft Bedrock. In Ethiopië is het al zo’n duizend jaar gebruikelijk om dierlijke vetten toe te voegen aan het zwarte goud voor wat extra energie, moed en uithoudingsvermogen. Ook in Tibet, India, Singapore en Vietnam is dit idee niet nieuw.

Goede bodem

Ondernemer David Asprey heeft de volvette koffie in Amerika geïntroduceerd. De trend lijkt ook over te waaien naar Nederland en misschien is dat zo gek nog niet. De combinatie van koffie, boter en een gezonde olie zou ervoor zorgen dat je geen koffiedip krijgt.

Door de vele vetten in de koffie zit je daarnaast lekker en lang vol. De gezonde vetten zouden je brein een extra impuls moeten geven waardoor je focus beter is en je ochtendhumeur verdwijnt.

Ook wat nadelen

Overigens doe je er goed aan wel op te letten met boter en olie in je koffie: beiden bevatten veel calorieën wat voor extra kilo’s kan zorgen. Wil je op gewicht blijven, eet dan niet meer calorieën dan je verbrandt. Wil je wat kilo’s kwijt, dan moet je minder calorieën eten dan je verbrandt.

Verder bevat een bullet proof koffie weinig voedingsstoffen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een bak (plantaardige) yoghurt met noten, zaden en fruit, krijg je weinig vezels, vitamines en mineralen binnen wanneer je alleen een bakkie vette koffie drinkt.